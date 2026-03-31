Преслав Петков и Соренто завършиха сезона с драматична победа

  • 31 март 2026 | 19:54
  • 924
  • 0
Преслав Петков и Соренто завършиха сезона с драматична победа

Националът Преслав Петков и неговият Ромео (Соренто) завършиха с драматична победа редовния сезон в италианската Серия А2. Петков и съотборниците му надделяха много трудно като домакините Тинет (Прата ди Порденоне) с 3:2 (25:27, 21:25, 25:19, 25:22, 15:12) в среща от последния 26-и кръг.

По този начин Соренто приключи на 10-о място в крайното класиране с 11 победи, 15 загуби и 32 точки. Така Петков и компания няма да играят в предстоящите плейофи, но запазват мястото си в първенството.

Преслав Петков игра цял мач за своя тим и записа 8 точки (5 блока!, 1 ас и 25% ефективност в атака) за успеха.

Най-полезни за Соренто станаха Висенте Парагире (2 блока, 2 аса, 49% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане) и Андреа Балди (3 аса и 43% ефективност в атака) с 24 и 23 точки за победата.

За гостите от Прата ди Порденоне Кристиан Гамба бе над всички с 26 точки (1 блок, 1 ас и 49% ефективност в атака), докато Йерней Терпин добави 20 точки (2 блока, 43% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане), но и това не помогна за успеха.

