  Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов, Равена приключи редовния сезон в Серия А2 със загуба

Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов, Равена приключи редовния сезон в Серия А2 със загуба

  • 31 март 2026 | 19:35
Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов, Равена приключи редовния сезон в Серия А2 със загуба

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Конзар (Равена) приключиха със загуба редовния сезон в италианската Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим отстъпи у дома на лидера Абба (Пинето) с 1:3 (23:25, 19:25, 25:20, 22:25) в мач от последния 26-и кръг на редовния сезон.

Християн Димитров заби 30 точки, а Самуил Вълчинов добави 19 точки за успех на Равена

Така Равена завърши на 4-о място в крайното класиране със 17 победи, 9 загуби и 52 точки в актива си. По този начин на 1/4-финалните плейофи Димитров, Вълчинов и компания ще играят с 5-ия в подреждането Виртус (Аверса). На 1/4-финалите ще се играе до 2 победи от 3 мача, а първата среща ще бъде следващата неделя (12 април) от 19,00 часа българско време в Равена.

Християн Димитров изигра силен мач и стана най-резултатен за Равена с 20 точки (1 блок, 2 аса и 45% ефективност в атака - +5).

Самуил Вълчинов, който игра само до средата на третия гейм, също се представи стабилно и завърши с 8 точки (1 блок, 50% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +1).

Младият италиански национал с български произход Мануел Златанов пък приключи с 15 точки (2 блока, 54% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +5), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.

За тима на Пинето Матеус Кравчук реализира 16 точки (1 блок, 3 аса и 50% ефективност в атака - +8), а Паоло Луиджи Ди Силвестре добави 13 точки за победата.

Снимки: legavolley.it

