Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  • 23 март 2026 | 10:45
  • 205
  • 0
Християн Димитров заби 30 точки, а Самуил Вълчинов добави 19 точки за успех на Равена

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Консар Равена записаха 17-а победа във второто ниво на италианското първенство - Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим надделя над Есенс Хотелс Фано с 3:2 (26:28, 25:23, 25:23, 24:26, 15:10) в двубой от 25-и кръг.

Равена има 52 точки в актива си (17 победи, 8 загуби) и е на четвърта позиция. Фано е 12-и с 30 точки (9 победи, 16 загуби).

Християн Димитров изигра страхотен мач и се отчете с 30 точки (1 ас, 3 блока, 65% ефективност в атака - +21), като бе най-резултатен. Самуил Вълчинов добави 17 точки (63% ефективност в атака, 6% перфектно и 31% позитивно посрещане - +6).

Италианският национал с български корени Мануел Златанов записа 12 точки (2 аса, 2 блока).

За съперника Якопо Ридзи завърши с 28 точки (4 аса, 1 блокада).

В следващия кръг Равена среща Абба Пинето, на 29 март (неделя). Фано излиза срещу Ринашита Лагонегро.

Следвай ни:

