Шиникова се класира на четвъртфиналите на двойки в Шарм Ел Шейх

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), поставени под номер 1 в схемата, победиха Ксения Ерш (Беларус)и Миряна Йованович (Сърбия) с 6:2, 6:7(1), 10-3 за час и 34 минути игра.

В шампионския тайбрек двете поведоха с 8-0 и без проблеми затвориха мача.

Следващите им съпернички ще бъдат Лайма Владсон (Узбекистан) и Дария Горска (Полша).

През миналата седмица Изабелла Шиникова и Ива Иванова достигнаха до полуфиналите на двойки на друг турнир в Шарм Ел Шейх.

Още една българка играе на двойки в момента. Йоана Монева и италианката Ноеми Майнс срещат Джоуди Елкади (Египет) и Шанел Янсен (Нидерландия).

Още от Тенис

Гергана Топалова с победа в Аржентина

Гергана Топалова с победа в Аржентина

  • 31 март 2026 | 17:34
  • 327
  • 0
Росица Денчева преодоля пресявките в Санта Маргерита ди Пула

Росица Денчева преодоля пресявките в Санта Маргерита ди Пула

  • 31 март 2026 | 15:27
  • 615
  • 0
Кузманов загуби в квалификациите на турнира в Букурещ

Кузманов загуби в квалификациите на турнира в Букурещ

  • 31 март 2026 | 14:46
  • 371
  • 0
WTA ще търси нов домакин за финалите си

WTA ще търси нов домакин за финалите си

  • 31 март 2026 | 14:11
  • 399
  • 0
Лидия Енчева с трета поредна победа в Нант

Лидия Енчева с трета поредна победа в Нант

  • 31 март 2026 | 13:48
  • 533
  • 0
Димитър Кисимов започна с убедителна победа на турнир от ITF в Египет

Димитър Кисимов започна с убедителна победа на турнир от ITF в Египет

  • 31 март 2026 | 11:42
  • 362
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 141442
  • 271
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 10824
  • 58
България U21 0:0 Азербайджан U21, минута мълчание в памет на Борислав Михайлов преди старта на мача

България U21 0:0 Азербайджан U21, минута мълчание в памет на Борислав Михайлов преди старта на мача

  • 31 март 2026 | 19:00
  • 2974
  • 2
Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

  • 31 март 2026 | 19:19
  • 295
  • 1
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 35179
  • 63
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 14495
  • 12