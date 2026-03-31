Шиникова се класира на четвъртфиналите на двойки в Шарм Ел Шейх

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), поставени под номер 1 в схемата, победиха Ксения Ерш (Беларус)и Миряна Йованович (Сърбия) с 6:2, 6:7(1), 10-3 за час и 34 минути игра.

В шампионския тайбрек двете поведоха с 8-0 и без проблеми затвориха мача.

Следващите им съпернички ще бъдат Лайма Владсон (Узбекистан) и Дария Горска (Полша).

През миналата седмица Изабелла Шиникова и Ива Иванова достигнаха до полуфиналите на двойки на друг турнир в Шарм Ел Шейх.

Още една българка играе на двойки в момента. Йоана Монева и италианката Ноеми Майнс срещат Джоуди Елкади (Египет) и Шанел Янсен (Нидерландия).