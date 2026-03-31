Родни кикбокс таланти със заявка на MAX FIGHT 64

На 4 април бойната галавечер ELITBET MAX FIGHT 64 ще предложи не просто поредната кикбокс среща в категория до 77 кг, а сблъсък между две от най-обещаващите млади имена в българските бойни спортове – варненеца Васил Христов и пловдивчанина Денис Милев. Двубоят ще олицетворява младостта, амбицията и бързо развиващ се талант.

Билетите вече са в продажба ексклузивно в платформата на kupibileti.bg.

Васил Христов влиза в срещата като по-опитния състезател, въпреки едва 21-те си години. Републикански шампион по К1 и представител на варненския „Warrior Fight Club“, той тренира под ръководството на доказания специалист Делян Славов – треньор, създал елитни бойци на международно ниво.

Христов вече усети чувството да стъпиш на професионалния ринг и да вдигнеш победоностно ръце. Варненецът дебютира по време на MAX FIGHT 58, където демонстрира техника, издръжливост и хладнокръвие до последния гонг.

Висок 186 см, с обратен гард и предпочитание към контрола в ринга, той се отличава със стратегически подход и умение да запазва спокойствие под напрежение. Но зад бойния му стил стои и силна лична история.

Христов започва с кикбокса едва на 10 години, воден не от амбиция за титли, а от желание за лична промяна. Израснал като по-слабо и често подценявано дете, той намира в спорта начин да изгради увереност, дисциплина и вътрешна устойчивост.

Днес той не просто се бие – той се развива. И именно този подход го прави един от най-интересните млади бойци в категорията. Увереност му вдъхна и неговият треньор – Делян Славов, който изведе друг свой възпитаник – Теодор Христов до GLORY.

В другия ъгъл ще излезе по-млад претендент, който без много колебание прие покана да замести контузения Виктор Крашевски. За Денис Милев това ще е официален професионален дебют в кикбокса. Последните месеци той показа, че не се страхува от предизвикателства. Току-що навършил пълнолетие той направи други два дебюта в последните няколко месеца. През декември изгря на професионалната ММА сцена, а тази година за първи път се включи в Държавното първенство по муай тай, където стигна до сребърен медал. Той е и национален състезател към БККМТ, което допълнително подчертава потенциала му.

Милев е състезател на “Pretorian Fight Team” от Пловдив, воден от треньора Живко Иванов. Той носи експлозивност, глад за изява и разнообразен опит от различни бойни стилове. Неговият предстоят съперник разчита на контрол, дисциплина и тактическа зрялост.

И двамата имат какво да доказват – единият, че вече принадлежи към елита на младите бойци, другият – че е готов да се изкачи там по-бързо от очакваното.

Едно е сигурно – на ELITBET MAX FIGHT 64 публиката ще стане свидетел на двубой, който може да се окаже началото на бъдещо съперничество на високо ниво.