  Sportal.bg
  Бойни спортове
Наказаха мексиканска бокс надежда за допинг

  • 31 март 2026 | 17:22
  • 194
  • 0
Мексиканецът Франсиско Родригес-младши беше наказан с двугодишна забрана за участие във всички спортове, съобразени със Световния антидопингов кодекс. Решението идва след нарушения на антидопинговите правила (ADRV), свързани с наличие и употреба на забранени вещества.

Анализът на пробата на Родригес-младши е показал неблагоприятни аналитични резултати (AAF) за забранените вещества октодрин и неговия метаболит хептаминол, както и за оксилофрин.

Октодрин, хептаминол и оксилофрин са специфични вещества, забранени само по време на състезание.

UKAD е уведомила Родригес-младши за неблагоприятните резултати и му е наложила временно отстраняване. Тъй като не е получен отговор на уведомлението, впоследствие UKAD е повдигнала обвинения за двете нарушения. Боксьорът не е предоставил никакъв отговор, въпреки многократните опити да бъде свързано с него чрез различни канали.

UKAD не е приела, че нарушенията са били умишлени, като е наложила двугодишен период на лишаване от състезателни права.

Наказанието на Родригес-младши се счита за започнало на 30 юли 2025 г. (датата на временното му отстраняване) и ще изтече в 23:59 ч. на 29 юли 2027 г.

Победата му над Яфай автоматично се анулира.

