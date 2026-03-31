  3. Марко Ноков пише история на Световното по ски-алпинизъм за юноши и девойки

Марко Ноков пише история на Световното по ски-алпинизъм за юноши и девойки

  • 31 март 2026 | 16:57
Марко Ноков пише история на Световното по ски-алпинизъм за юноши и девойки

Марко Ноков записа историческо класиране за България на световно първенство по ски-алпинизъм за юноши и девойки. На шампионата на планетата във френския зимен център Пюи Сен Венсан (Франция) той зае 8-о място в скоростното изкачване при юношите до 18 години в конкуренцията на 38 състезатели в групата.

Талантливият българин успя да премине трасето с денивелация +550 м. за 25:59.8 мин., на 1:28.8 минути от победителя Пол Сюлпис от Франция. Това донесе на Марко най-доброто му класиране на шампионата и най-добро класиране за страната ни в тази дисциплина на световно първенство.

В спринта Ноков също направи силно състезание, преодоля квалификацията, а на 1/4-финала само 1.1 сек. го отдели от влизане в полуфинала и място сред първите 12. С резултат 3:13.0 минути той зае 15-о място сред стартиралите 44 състезатели.

В индивидуалнотo Марко Ноков записа 21-во място.

При девойките U20 Марина Анастасова не успя да завърши първата дисциплина - индивидуалното, а на скоростното изкачване и спринта зае съответно 17-о и 18-о място.

Последната дисциплина от програмата на първенството беше смесената щафета. Марина Анастасова и Марко Ноков участваха за първи път в тази интересна дисциплина, така че всичко беше ново за тях. След квалификацията двамата се класираха за финал Б, където заеха 8-о място, а в крайното класиране са 20-и.

Това беше и последният старт за сезона на младите състезатели в ски-алпинизма, който определи и крайното класиране за Iветовната купа за 2026 г. При юношите U18 Марко Ноков зае 8-о място сред 55-те състезатели, а при девойките U20 Марина Анастасова е 18-та в конкуренцията на 25 състезателки.

Паралелно със световното първенство за юноши и девойки във френския курорт се проведоха и два старта за Световната купа при мъжете и жените. Най-добрият ни състезател Никола Калистрин също направи силно представяне и намери място и двата пъти сред състезателите в топ 30. В индивидуалното той се класира на 25-о място, в скоростното изкачване - 30-о.

Още от Зимни спортове

"Пингвините" разгромиха Айлъндърс в НХЛ

"Пингвините" разгромиха Айлъндърс в НХЛ

  • 31 март 2026 | 11:55
  • 590
  • 0
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 13015
  • 6
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 31 март 2026 | 10:07
  • 575
  • 0
Весела Лечева: Лора Христова е олицетворение на олимпизма, тя запали цяла България по биатлона

Весела Лечева: Лора Христова е олицетворение на олимпизма, тя запали цяла България по биатлона

  • 31 март 2026 | 09:39
  • 960
  • 0
Александра Фейгин: Имах натоварен сезон с много напрежение

Александра Фейгин: Имах натоварен сезон с много напрежение

  • 31 март 2026 | 09:06
  • 1686
  • 4
Близо 290 фигуристи от три континента ще участват на турнира "Black Sea Ice Cup 2026" в Кранево

Близо 290 фигуристи от три континента ще участват на турнира "Black Sea Ice Cup 2026" в Кранево

  • 31 март 2026 | 00:28
  • 970
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 133378
  • 236
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 2772
  • 7
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 12791
  • 13
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 32725
  • 56
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 13015
  • 6
България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

  • 31 март 2026 | 17:46
  • 5313
  • 6