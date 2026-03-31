Марко Ноков пише история на Световното по ски-алпинизъм за юноши и девойки

Марко Ноков записа историческо класиране за България на световно първенство по ски-алпинизъм за юноши и девойки. На шампионата на планетата във френския зимен център Пюи Сен Венсан (Франция) той зае 8-о място в скоростното изкачване при юношите до 18 години в конкуренцията на 38 състезатели в групата.

Талантливият българин успя да премине трасето с денивелация +550 м. за 25:59.8 мин., на 1:28.8 минути от победителя Пол Сюлпис от Франция. Това донесе на Марко най-доброто му класиране на шампионата и най-добро класиране за страната ни в тази дисциплина на световно първенство.

В спринта Ноков също направи силно състезание, преодоля квалификацията, а на 1/4-финала само 1.1 сек. го отдели от влизане в полуфинала и място сред първите 12. С резултат 3:13.0 минути той зае 15-о място сред стартиралите 44 състезатели.

В индивидуалнотo Марко Ноков записа 21-во място.

При девойките U20 Марина Анастасова не успя да завърши първата дисциплина - индивидуалното, а на скоростното изкачване и спринта зае съответно 17-о и 18-о място.

Последната дисциплина от програмата на първенството беше смесената щафета. Марина Анастасова и Марко Ноков участваха за първи път в тази интересна дисциплина, така че всичко беше ново за тях. След квалификацията двамата се класираха за финал Б, където заеха 8-о място, а в крайното класиране са 20-и.

Това беше и последният старт за сезона на младите състезатели в ски-алпинизма, който определи и крайното класиране за Iветовната купа за 2026 г. При юношите U18 Марко Ноков зае 8-о място сред 55-те състезатели, а при девойките U20 Марина Анастасова е 18-та в конкуренцията на 25 състезателки.

Паралелно със световното първенство за юноши и девойки във френския курорт се проведоха и два старта за Световната купа при мъжете и жените. Най-добрият ни състезател Никола Калистрин също направи силно представяне и намери място и двата пъти сред състезателите в топ 30. В индивидуалното той се класира на 25-о място, в скоростното изкачване - 30-о.