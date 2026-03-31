  Калин Златков и Анина Цурбриген спечелиха гигантския слалом за купа "Пирин"

Калин Златков и Анина Цурбриген спечелиха гигантския слалом за купа "Пирин"

Калин Златков (Юлен) и Анина Цурбриген (Витоша ски) спечелиха днешния гигантски слалом за купа „Пирин“ в Банско, който е валиден аз ФИС и за Държавното първенство до 18 и 21 г. Организатори на състезанието са БФски и „Юлен“ АД.

При мъжете Златков финишира пред Марко Семерджиев, Пампорово, а трети е Константин Стоилов, Витоша ски.

При жените Цурбриген спечели, а втора е Мара ван ден Валк, Нидерландия. Третото място е за Ева Колева, Витоша ски, която е и №1 при девойките до 18 г. Втора в тази възрастова група е съотборничката й Александра Митова, а трета Мелина Милева, Рилец Самоков.

При юношите младша възраст до 18 години победител е Аспарух Соколов, Витоша ски, пред Стоян Лазаров, Пампорово и Боян Гребенчарски, Витоша ски.

Първа при девойките старша възраст до 21 години е Зорница Серафимова, Витоша ски, пред Теодора Кюранова, Мотен и Александра Чолакова, Пампорово.

Първи при юношите старша до 21 години е Марко Семерджиев, Пампорово, пред Михаил Варакаджиев, Юлен и Димитър Лефтеров, НСА.

На 1 април в Банско на писта „Томба“ ще се проведе и гигантският слалом от държавното първенство за мъже и жени.

