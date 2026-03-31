  3. Росица Денчева преодоля пресявките в Санта Маргерита ди Пула

Росица Денчева преодоля пресявките в Санта Маргерита ди Пула

  • 31 март 2026 | 15:27
Росица Денчева преодоля пресявките в Санта Маргерита ди Пула

31 март 2026 | 15:27

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева постигна две убедителни победи и се класира за основната схема на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната Денчева победи последователно Франческа Мосталино (Италия) с 6:0, 6:1 и Елена Корокозиди (Гърция) с 6:1, 6:1.

Друга националка на България, Денислава Глушкова, ще започне директно от основната схема с мач срещу Оана Джорджета Симион (Румъния).

Двете българки ще участват и в надпреварата на двойки.

Денислава Глушкова и Екатерина Перелигина (Австрия) ще играят в първия кръг срещу четвъртите поставени Алена Ковачкова (Чехия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

Росица Денчева и Бианка Елена Барбулеску (Румъния) ще стартират срещу чехкините Юлие Пастикова и Юлие Струплова.

