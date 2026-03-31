Министър Илиев награди световния шампион Георги Джоргов с премия

Димитър Илиев връчи парична премия в размер на 15 000 евро на младия български биатлонист Георги Джоргов. Наградата се отпуска от министъра на младежта и спорта по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.

Преди по-малко от месец талантливият състезател спечели златен медал в масовия старт на 12 км и бронзово отличие в индивидуалната дисциплина на 12,5 км на Световното първенство за юноши до 19 години в Арбер, Германия.

„Георги, ти си пример за упоритост, дисциплина и отдаденост. Успехите ти са повод за гордост и доказват, че България има бъдеще в биатлона“, каза министър Илиев. Той изрази благодарност към екипа на Българската федерация по биатлон, Община Сапарева баня и треньорския щаб за професионализма и подкрепата, която оказват на младия спортист.

На срещата присъстваха кметът на Сапарева баня Калин Гелев и генералният секретар на Българската федерация по биатлон Борислав Панков.