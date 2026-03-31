WTA ще търси нов домакин за финалите си

  31 март 2026 | 14:11
WTA търси нов домакин за своето престижно събитие в края на сезона – Финалите на WTA, като се оттегля от саудитския пазар, в който навлезе преди две години на фона на значителни дебати. Това съобщава американският журналист Бен Ротънбърг чрез собствения си сайт Bounces.

Планът на WTA да напусне региона идва въпреки изразеното миналата година желание на изпълнителния директор Порша Арчър да удължи противоречивия престой на организацията в Рияд отвъд първоначалното тригодишно споразумение, което изтича тази година.

„Подписахме за тригодишен период. Всъщност, бихме се радвали да останем тук дори по-дълго, отколкото сме били или отколкото е договорено“, заяви Арчър пред The Athletic миналата година, като добави, че се водят разговори за удължаване на престоя в Саудитска Арабия след първоначалния период от 2024 до 2026 г.

Тези преговори между WTA и Саудитската тенис федерация в крайна сметка не доведоха до подновяване на договора за Рияд. Тази година ще бъде последното издание на Финалите на WTA в Рияд, а WTA вече търси нов дом за елитния турнир с участие на осемте най-добри състезателки.

Също така се съобщава, че водещ кандидат за домакинство от 2027 г. нататък е град в Северна Америка, който в момента излиза начело в надпреварата.

