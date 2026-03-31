  3. Лидия Енчева с трета поредна победа в Нант

Лидия Енчева с трета поредна победа в Нант

Лидия Енчева с трета поредна победа в Нант

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за втория кръг на основната схема сингъл на турнира на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Енчева победи с 6:3, 6:4 Мина Ходжич (Германия). Срещата продължи час и 35 минути.

Българката поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част Енчева поведе с 5:2, като при този резултат изпусна един мачбол. Германката успя да върне два гейма от пасива си, но след това Енчева затвори мача в своя полза от втория си мачбол.

Преди този мач българката постигна още две двусетови победи в квалификациите. Във втория кръг Енчева ще играе срещу 21-годишната рускиня Кира Павлова, която е номер 364 в световната ранглиста за жени.

Друга националка на България, Елизара Янева, се класира вчера за втория кръг на сингъл, а следващата ѝ противничка ще бъде осмата поставена и номер 232 в света Синю Гао (Китай).

