Лора Христова бе наградена с 20 000 евро и приз "Спортист на месеца"

Българската федерация по биатлон награди Лора Христова с премия от 20 000 евро. Това обяви президентът на централата Атанас Фурнаджиев, след което връчи на олимпийската бронзова медалистка чека с бонуса и ключа на чисто нов автомобил „Форд Пума“, осигурен от „Мото Пфое“. На събитието в Пресклуб „България“, Христова получи и значката за „Спортист на месеца“ за спечеленото отличие на Олимпиадата в Милано Кортина през февруари.

„Лора постигна огромен успех на една крехка възраст, пожелаваме й още много медали, отличия и награди. Вярваме, че постигнатото на олимпиадата ще увлече много деца за спорта и по-специално за биатлона,“ каза Атанас Фурнаджиев.

На церемонията присъства и генералният секретар на федерацията Петър Панков, който припомни, че постигнатото от Лора Христова е част от успехите на едно цяло поколение. Наред с третия си олимпийски медал в този спорт, българският биатлон имаше още две класирания в Топ 10 на Игрите в Милано Кортина, България спечели първата си световна титла в биатлона чрез златото при младежите на Георги Джоргов от Армер 2026, нови два подиума чрез пробива на Милена Тодорова в стартовете за Световната купа миналата зима, световни титли при девойките в летните стартове, плюс редица още призови класирания в елитни състезания.

„Благодаря от сърце на Българската федерация, на г-н Фурнаджиев и на целия екип – треньори, ваксмайстори, специалисти, които стоят зад този успех на биатлона. Този медал ми беше мечта и сега съм още по-мотивирана за успехи и в бъдеще. Надявам се отличието от Олимпиадата да запали искрата в децата и те да повярват, че всичко е възможно,“ заяви Христова, преди да сложи подписа си на Стената на славата в Пресклуб България.

Веднага след церемонията Лора Христова запали двигателя на новия си автомобил, след което отдели целия следобед за интервюта във водещите медии. Спортист на февруари е и другият ни бронзов медалист от олимпиадата – Тервел Замфиров.