Международният летен лагер по бойни изкуства отбелязва 20 години традиция

Юбилейното XX издание на Международния летен лагер по бойни изкуства ще се проведе от 5 до 12 юли 2026 г. в курортен комплекс Камчия, съвсем близо до Варна. Събитието се организира съвместно от KWU SENSHI и Българската карате киокушин федерация /БККФ/ и отбелязва 20-годишна традиция в развитието на бойните изкуства на международно ниво.

Лагерът е утвърден като едно от най-престижните събития в календара на бойните спортове, събирайки на едно място над две хиляди елитни състезатели, треньори, съдии и инструктори от цял свят. Основните цели на инициативата са да насърчи международното сътрудничество, да повиши техническото и състезателно ниво на участниците, както и да допринесе за професионалната квалификация на треньори и съдии.

Програмата на лагера предвижда интензивни тренировъчни дни от 6 до 11 юли, включващи ежедневни занимания по карате киокушин и кикбокс, съдийски семинари и специализирани тренировки по иайдо.

Акцент в юбилейното издание ще бъдат и съпътстващите състезателни прояви и турнири. На 7 юли ще се проведе Световната купа „Варна“ за юноши и кадети по карате киокушин. В дните 9–11 юли ще се състои третото издание на Световната купа за аматьори на KWU SENSHI по правилника на организацията домакин. Предварителни квалификационни срещи ще се проведат на 9 юли, а полуфиналите на 10 юли. Кулминацията на бойната седмица ще бъде на 11 юли с финалите на купата на аматьорите и зрелищната професионална галавечер SENSHI 32 Grand Prix в средна категория.

Пристигането на участниците в юбилейното издание на международния летен лагер по бойни изкуства и турнирите е предвидено за 5 юли, а отпътуването – на 12 юли. Регистрацията за участие в международния лагер и турнира по киокушин и аматьорската купа е в срок до 1 юни 2026 г., като заявките се изпращат на официалните имейл адреси, публикувани в сайта на организаторите: www.kwusenshi.com.