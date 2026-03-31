"Пингвините" разгромиха Айлъндърс в НХЛ

  • 31 март 2026 | 11:55
Питсбърг Пенгуинс се наложи над домакина Ню Йорк Айлъндърс с 8:3 в пряк сблъсък за второто място в Столичната дивизия на Националната хокейна лига (НХЛ). Антъни Манта и Рикард Ракел вкараха по две попадения, а отборът от щата Пенсилвания реализира пет гола във втория период и общо седем поредни, за да осъществи пълен обрат след изоставане с 1:3 и силно начало на Айлъндърс.

Така Питсбърг прескочи Ню Йорк в класирането и вече заема втората позиция в Столичната дивизия с 90 точки и една повече от своя съперник. Отборът на Пенгуинс ще изиграе 8 двубоя до края на сезона, докато тимът на Айлъндърс разполага с мач по-малко.

Сидни Кросби се завърна от контузия и беше един от 15-те играчи на Питсбърг, които записаха точки в срещата. Ейвъри Хейс, Брайън Ръст, Елмер Сьодерблом и Райън Шей добавиха по едно попадение за Питсбърг, докато Джъстин Бразо направи 3 асистенции, а Крис Летанг, Паркър Уотърспуун и Кросби се отчетоха с по 2. Стражът Артурс Силовс спаси 20 изстрела.

За Ню Йорк попаденията отбелязаха Андърс Лий, Брейдън Шен и Матю Барзал, докато вратарят Иля Сорокин спаси 21 от 28-те удара срещу себе си.

Лидерът в лигата Колорадо Аваланш постигна убедителен успех срещу домакина Калгари Флеймс с 9:2. Гостите поведоха с 5:0 още в първата третина, а в останалите две добавиха още 4 попадения. Назем Кадри вкара два пъти за Аваланш, Джак Друри, Мартин Нечас, Нейтън Маккинън и Паркър Кели вкараха по веднъж и направиха по 2 асистенции, Сам Малински добави гол и асистенция, а Габриел Ландеског допринесе с едно попадение. Вратарят Скот Уеджууд отрази 27 изстрела на противниковия отбор.

За канадците головете отбелязаха Бренън Отман и Райън Строум. Стражът Дъстин Улф беше заменен в средата на първия период, след като допусна 4 гола от 16 удара, но заместникът му Девин Куули не успя да противодейства на атаката на Колорадо и инкасира 5 попадения от 33 изстрела.

Торонто Мейпъл Лийфс надигра Анахайм Дъкс с 5:4 след продължение. Джон Таварес вкара втория си гол при 5 оставащи секунди в допълнителното време, с което измъкна победата за канадския тим. 35-годишният нападател добави и асистенция към двете си попадения, а останалите голове за Торонто бяха отбелязани от Матю Нис, Морган Райли и Вилям Ниландер, който направи и 3 асистенции.

За Анахайм Лео Карлсон се отчете с 2 попадения, а Кътер Готие и Джон Карлсон се разписаха по веднъж.

В останалите срещи от вечерта Вегас Голдън Найтс победи Ванкувър Канъкс с 4:2 при дебюта на новия си наставник Джон Торторела. Той замени уволнения ден по-рано Брус Касиди, който изведе тима до триумфа в купа „Стенли“ през 2023 година. Сан Хосе Шаркс пък измъкна победата срещу Сейнт Луис Блус с 5:4 с гол на Адам Годет при оставащи 21 секунди до края на срещата.

