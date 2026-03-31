Сблъсък на нокаутьори в свръхтежката категория на MAX FIGHT 64

Свръхтежката категория отново приковава вниманието на феновете на бойните спортове у нас с един от интересен сблъсък в бойната карта на MAX FIGHT 64 – двубоят между Димитър Димитров и Алекс Кмет. Двама нокаутьори, един ринг и всички предпоставки за зрелищен край преди финалния гонг.

MAX FIGHT 64 ще се проведе на 4 април в спортен комплекс „Г.С.Раковски“ (двора на Военна академия), а билети могат да се закупят онлайн на kupibileti.bg.

23-годишният Димитров, представител на Боксов клуб „Перник“, влиза в срещата със самочувствието на непобеден професионалист. С актив от 4 победи (3 с нокаут), българинът затвърждава репутацията си на един от най-перспективните ни боксьори при най-тежките. Под ръководството на треньорите Венелин Анков и Ивайло Симеонов, той демонстрира стабилен прогрес, агресивен прав гард и отличен усет за приключване на мачовете.

Димитров вече направи впечатление на публиката с категорични изяви на MAX FIGHT Selection и последващите галавечери – включително победа с ТКО във втория рунд срещу Ангел Русев, успех над Кирил Борисов на MAX FIGHT 58 и експлозивен нокаут в първия рунд срещу грузински съперник на MAX FIGHT 63. Отличието „Fight of the Night“ допълнително подчерта потенциала му да бъде сред водещите имена в категорията и организацията.

Любопитен детайл от кариерата му е, че първоначално започва със футбола, но след разногласия със съотборници намира истинското си призвание в бойните спортове – избор, който очевидно дава резултат.

От другата страна на ринга ще застане 20-годишният словак Алекс Кмет – боец с коренно различен профил, но също толкова опасен. Родом от Банска Бистрица и състезател на TMG Boxing Club, Кмет е типичен представител на стила „всичко или нищо“. Въпреки че статистиката му показва 5 победи, 7 загуби и 1 равен, впечатляващото е, че всяка негова победа е постигната с нокаут.

С класически гард и манталитет на „воин“, както сам определя стила си, Кмет винаги търси бързо приключване на срещите. Това го прави изключително непредсказуем съперник – боксьор, който може да бъде опасен във всяка секунда, но също така поема сериозни рискове.

Сблъсъкът между двамата обещава динамика и напрежение от първия удар. От едната страна е дисциплинираният и възходящ Димитров, а от другата – експлозивният и безкомпромисен Кмет. Общото между тях е едно – нокаутът винаги е цел.

MAX FIGHT 64 ще даде отговор на въпроса дали българската надежда ще продължи победния си ход, или словашкият нокаутьор ще обърка сметките с поредното си силно попадение.