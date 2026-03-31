Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Носителката на бронзов медал от олимпийските игри Милано – Кортина Лора Христова днес е герой в поредното издание на "Гостът на Sportal.bg". Лора ще бъде в нашето студио малко след 16:00 часа.

Днес ще се опитаме да потърсим незададените въпроси към звездата от Троян, която покори майсторството си и поведението извън терена световния биатлон.

Лора спечели бронз в индивидуалния старт, но бе само на изстрел от отличие и в масовия старт на олимпиадата в Италия. Преди дни Христова завоюва титлите от държавното първенство в Банско.