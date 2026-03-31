Тръмп прекрати 6-годишна суша

Джъд Тръмп спечели мач в Шампионата на тура за първи път от 2020 г., след като направи обрат от 0-4 до 10-8 срещу Марк Алън в първия кръг в Манчестър.

Този турнир досега не носеше много радост на световния №1 Тръмп – той спечели само един мач при дебютното издание през 2020 г., а след това отпадна няколко пъти още в първия кръг. Сега обаче прекъсна тази серия и си осигури четвъртфинал срещу Шон Мърфи в Manchester Central в сряда.

След бавен старт днес Тръмп впечатли с три сенчъри брейка и още пет серии над 60 точки, като спечели 10 от последните 13 фрейма. Въпреки че 36-годишният англичанин има само една титла този сезон – от Германския Мастърс през февруари – той е достигнал още три финала и четири полуфинала.

„Първите четири фрейма бяха накъсани, след това и двамата играхме на много високо ниво, беше приятен мач“, каза Тръмп, който има 31 ранкинг титли. „При 0-4 просто чаках добри възможности, после направих един брейк и се успокоих. При 4-4 бях много доволен, а тази вечер нивото беше страхотно. През последните пет-шест месеца съм постоянен – имам много полуфинали и финали, доволен съм от формата си.“

При равенство 4-4 след първата сесия, Алън спечели първия фрейм вечерта с брейк от 121, преди Тръмп да изравни за 5-5, а след това да вземе 11-ия фрейм на черна при повторно разиграване и да поведе за първи път в мача. Високата резултатност продължи, като Алън направи още един брейк от 121 за 6-6, преди Тръмп да си върне преднината със 114.

Алън водеше с 42-0 в 14-ия фрейм, когато пропусна трудна червена към горния джоб, а Тръмп го наказа с отлично разчистване от 86 за 8-6. Алън върна един фрейм, но в 16-ия Тръмп поведе с 41-0, реализирайки страхотна дълга червена, след което добави 67, за да се доближи на крачка от победата при 9-7. Англичанинът имаше шанс да приключи мача в 17-ия фрейм, но пропусна червена от средна дистанция при 35-0, а Алън се възползва с разчистване от 79. В следващия фрейм обаче Тръмп не допусна грешка и затвори мача със сенчъри от 100.

Тръмп беше попитан и за новината от миналата седмица, че Световното първенство ще остане в „Крусибъл“ в Шефилд в дългосрочен план. Той каза: „Страхотна новина – премахва цялата несигурност. За снукъра това вероятно е най-доброто, което можеше да се случи. Фактът, че след няколко години ще подобрят залата, е още по-добър. Това е вълнуващ момент за снукъра, Световното първенство винаги е специално и е хубаво да остане във Великобритания. Всяка зала, където си заобиколен от всички страни, носи още по-голямо напрежение. Радваме се да играем там през следващите две години, но всички ще следят какво ще се случи след това и се надявам да имам шанс да играя и в новата зала.“

На другата маса китаецът У Идзъ поведе с 6-2 срещу Крис Уейклин в мач, който ще завърши във вторник вечер.

22-годишният У преживява пробивния си сезон, след като спечели първата си ранкинг титла на Международния шампионат и за първи път влезе в топ 16 на света.

И тази вечер той показа класата си, като брейкове от 73, 74, 84, 75 и 81 го доближиха до възможен четвъртфинал срещу Джао Синтонг.