Миналогодишният шампион отпадна още на старта в Хюстън

Защитаващият титлата си Дженсън Брууксби отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей в Хюстън (САЩ) с награден фонд 700 хиляди долара.

Поставеният под номер 8 представител на домакините загуби от сънародника си Макензи Макдоналд с 4:6, 2:6 за 79 минути.

25-годишният Брууксби, който през миналия сезон стигна до титлата, след като започна от квалификациите, направи лош старт и след ранен пробив сдаде първия сет. Във втората част Макдоналд, който е 125-и в световната ранглиста, направи серия от пет поредни гейма, за да триумфира срещу 41-ия в класацията на АТР.

"Горд съм от първия си мач на клей за сезона. Работих здраво в последните две седмици на тази настилка и съм щастлив, че нещата се получиха", коментира 30-годишният американец, който е достигал дзо 37-ото място в света.

Това беше първа победа на Макдоналд на клей от година, когато отново спечели в първия кръг на турнира в Хюстън срещу Даниел Галан (Колумбия) 6:2, 6:7(3), 6:4, както и първи успех срещу играч от топ 50 от юни миналия сезон.

За място на четвъртфиналите той ще играе срещу аржентинеца Тиаго Тиранте, който се справи с участващия с "уайлд кард" американец Колтън Смит с 6:0, 6:3. 24-годишният Тиранте е 83-и в класацията на АТР.

Китаецът Чжан Чжъчън започна с победа срещу британския квалификант Джак Пинингтън Джоунс с 6:1, 6:3 за малко повече от час и постигна първи успех на клей от юли 2024 година в Хамбург. Той очаква във втория кръг поставения под номер 1 и шампион в надпреварата през 2024 година Бен Шелтън (САЩ).