Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда следи двама от Втора лига

Арда следи двама от Втора лига

  • 31 март 2026 | 09:15
Спортно-техническият щаб на Арда следи двама футболисти на Черноморец (Бургас). Това са стълбовете в защитата на бургаския тим Уелисон Кореия и Яя Драме, пише "Тема Спорт". Последният се разписа през уикенда в мрежата на лидера в класирането Дунав, а "акулите" успяха да вземат точка на русенци.

Бразилецът Кореия беше привлечен от Гуарани Баже през лятото. 25-годишният защитник вече е изиграл 19 мача за Черноморец във всички турнири този сезон. Яя Драме също пристигна в Бургас преди началото на сезона след трансфер от Лузитания. 23-годишният португалски играч, освен със солидността си в защита, допринася значително и в атака - има 4 гола в 21срещи досега.

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

В Арда с изтичащи договори в края на сезона са централните защитници Пламен Крачунов и Емил Виячки. Засега не са водени преговори за нови.

Следвай ни:

