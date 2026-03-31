Арда следи двама от Втора лига

Спортно-техническият щаб на Арда следи двама футболисти на Черноморец (Бургас). Това са стълбовете в защитата на бургаския тим Уелисон Кореия и Яя Драме, пише "Тема Спорт". Последният се разписа през уикенда в мрежата на лидера в класирането Дунав, а "акулите" успяха да вземат точка на русенци.

Бразилецът Кореия беше привлечен от Гуарани Баже през лятото. 25-годишният защитник вече е изиграл 19 мача за Черноморец във всички турнири този сезон. Яя Драме също пристигна в Бургас преди началото на сезона след трансфер от Лузитания. 23-годишният португалски играч, освен със солидността си в защита, допринася значително и в атака - има 4 гола в 21срещи досега.

В Арда с изтичащи договори в края на сезона са централните защитници Пламен Крачунов и Емил Виячки. Засега не са водени преговори за нови.