Вики Томова се класира за втория кръг в Чарлстън

Виктория Томова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис WТА 500 на клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд от 2.3 милиона долара. Първата ракета на България победи представителката на домакините Дженифър Брейди с 6:4, 6:3 за час и 28 минути.

31-годишната Томова спечели първия сет с единствен пробив още в третия гейм. Българката направи обрат от 1:2 до 4:2 във втората част, а след още един пробив в края затвори мача.

Преди този мач тя постигна и две победи в квалификациите.

Софиянката заработи 57 точки за световната ранглиста, в която е под номер 169 през тази седмица.

Във втория кръг Виктория Томова ще играе срещу поставената под номер 8 и 22-а в класацията на WТА Анна Калинская (Русия).