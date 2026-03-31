Добри новини за контузените в Барселона

След няколко почивни дни, отборът на Барселона се завърна към тренировките в понеделник в спортния комплекс „Жоан Гампер“. Тренировката протече без националните състезатели, които са с отборите си по света, но с Алехандро Балде, Жул Кунде и Френки де Йонг, които са в заключителния етап на своето възстановяване.

Очаква се първите двама да бъдат готови за тежкото гостуване на „Метрополитано“ срещу Атлетико Мадрид в събота, което би било луксозно подкрепление за фланговете на защитата. Присъствието на нидерландския халф в мача от първенството срещу Атлетико обаче е по-малко вероятно. Именно срещу „дюшекчиите“, в реванша от четвъртфиналите за Купата на Краля, Балде получи контузия в дисталния бицепс феморис на лявото бедро, а Кунде – в средната третина на бицепса на лявото бедро. Де Йонг пък се контузи на тренировка на 26 февруари, получавайки травма в дисталния бицепс на десния крак.

Междувременно се очаква Рафиня също да пристигне скоро в Барселона, където ще му бъдат направени прегледи, за да се определи лечението му, след като получи контузия в бицепса на десния крак по време на мач с националния отбор на Бразилия. Бразилското крило ще отсъства около пет седмици.

Другият контузен играч в състава е датчанинът Андреас Кристенсен, на когото му остава почти месец до завръщането си заради частично разкъсване на предна кръстна връзка на лявото коляно, което претърпя в края на декември.

