Близо 290 фигуристи от три континента ще участват на турнира "Black Sea Ice Cup 2026" в Кранево

Спортен клуб "Ледени спортове Варна" и Българската федерация по кънки организират петото издание на международния турнир по фигурно пързаляне "Black Sea Ice Cup 2026" от 1 до 5 април. Домакин отново е "Black Sea Ice Arena" в Кранево, която ще посрещне състезатели от три континента.

Надпреварата е за всички възрастови групи индивидуално - от най-малките (Chicks) до мъже и жени, а за участие са заявени 288 спортисти от 19 страни - Австралия, Австрия, Белгия, Кипър, Испания, Естония, Великобритания, Гърция, Унгария, Израел, Италия, Нидерландия, Румъния, Република Южна Африка, Сърбия, Швеция, Турция, Украйна и България.

За нашата страна на леда своите изпълнения ще покажат 182 състезатели, съобщават от българската федерация.

Надпреварата се провежда за пети път и вече се превърна в прекрасен празник на ледения спорт на брега на Черно море.

Входът за публика е свободен!

