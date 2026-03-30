Виртц: Трудностите ме направиха по-силен

Плеймейкърът на Ливърпул Флориан Вирц вярва, че трудностите, с които се е сблъскал след преминаването си в английския клуб, са го направили по-силен. 22-годишният германски национал пристигна на "Анфийлд" от Байер Леверкузен за 116 милиона британски лири като един от най-големите млади таланти в Европа, но адаптирането му към "червените" се оказа трудно.

Вирц се опитваше да подобри физическата си подготовка, като специално разработена програма за сила го направи по-стабилен и в стандартите на Висшата лига.

"Не беше никак лесен етап. Понякога е добре нещата да не вървят винаги нагоре и да преживееш спад и да станеш по-силен благодарение на това. Трябваше да се адаптирам и да се науча да бъда по-силен, за да държа топката", коментира Вирц, говорейки за първите си няколко месеца в Англия, пред германското телевизионно предаване Sportschau.

Той говори и за работата си със селекционера Юлиан Нагелсман в германския национален отбор.

"Треньорът винаги ме подкрепяше по време на трудния период след преминаването ми в Ливърпул и винаги беше отворен за разговори с мен. Той ми даваше съвети и ме успокояваше. Това ни сближи", каза още Флориан Вирц.