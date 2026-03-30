  Елизара Янева и Лидия Енчева стартираха с победи във Франция

Елизара Янева и Лидия Енчева стартираха с победи във Франция

  • 30 март 2026 | 20:11
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара. 19-годишната Янева победи на старта номер 239 в световната ранглиста Ева Гереро Алварес (Испания) с 6:4, 6:0 за 73 минути.

Българката допусна пробив още в първия гейм на мача, но веднага изравни. Срещата беше равностойна до 4:4, като след това тя показа значително по-високата си класа и спечели следващите осем гейма, за да триумфира с победата.

Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена Синюй Гао (Китай) и квалификантката Изабела Шербан (Италия).

Друга националка на България Лидия Енчева премина успешно квалификациите с две победи. В първия кръг на основната схема 19-годишната Енчева ще играе срещу друга квалификантка Мина Ходжич (Германия).

Още от Тенис

Лидия Енчева се класира за основната схема на турнир за жени в Нант

Лидия Енчева се класира за основната схема на турнир за жени в Нант

  • 30 март 2026 | 15:29
  • 464
  • 1
Димитър Кузманов започна с победа в квалификациите на ATP 250 в Букурещ

Димитър Кузманов започна с победа в квалификациите на ATP 250 в Букурещ

  • 30 март 2026 | 15:22
  • 638
  • 0
Яник Синер поздрави Антонели и Бедзеки за вчерашните им победи

Яник Синер поздрави Антонели и Бедзеки за вчерашните им победи

  • 30 март 2026 | 15:06
  • 588
  • 0
Виктория Томова загуби позиции, Ива Иванова с най-голям прогрес

Виктория Томова загуби позиции, Ива Иванова с най-голям прогрес

  • 30 март 2026 | 11:08
  • 706
  • 0
Григор Димитров изпадна от топ 90 за първи път от май 2012 година

Григор Димитров изпадна от топ 90 за първи път от май 2012 година

  • 30 март 2026 | 09:53
  • 8334
  • 26
Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

  • 30 март 2026 | 03:21
  • 12502
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

  • 30 март 2026 | 17:55
  • 114812
  • 476
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
  • 15359
  • 49
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:53
  • 12206
  • 13
Съставите на Германия и Гана: Нагелсман с три промени

Съставите на Германия и Гана: Нагелсман с три промени

  • 30 март 2026 | 21:11
  • 680
  • 1
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 30 март 2026 | 17:03
  • 10932
  • 27
България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

  • 30 март 2026 | 15:22
  • 11537
  • 6