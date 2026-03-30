Елизара Янева и Лидия Енчева стартираха с победи във Франция

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара. 19-годишната Янева победи на старта номер 239 в световната ранглиста Ева Гереро Алварес (Испания) с 6:4, 6:0 за 73 минути.

Българката допусна пробив още в първия гейм на мача, но веднага изравни. Срещата беше равностойна до 4:4, като след това тя показа значително по-високата си класа и спечели следващите осем гейма, за да триумфира с победата.

Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена Синюй Гао (Китай) и квалификантката Изабела Шербан (Италия).

Друга националка на България Лидия Енчева премина успешно квалификациите с две победи. В първия кръг на основната схема 19-годишната Енчева ще играе срещу друга квалификантка Мина Ходжич (Германия).