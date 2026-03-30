Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите в Менорка

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Менорка (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

Донски победи Ерик Ваншелбойм (Украйна) с 6:1, 0:6, 6:3. Срещата продължи час и 36 минути.

Българинът спечели убедително първия сет, но загуби втория. Той поведе с 3:0 в третата решителна част, а след това запази преднината си за крайното 6:3.

За влизане в основната схема Донски ще спори срещу победителя от испанския сблъсък между Алекс Мартинес и Исан Алмасан Валенте.

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2, ще срещат в първия кръг Александър Мерино (Перу) и Кристоф Негриту (Германия).