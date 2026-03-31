  3. Марк Видука пред Sportal.bg: Трябва да обичаш играта – всичко останало идва след това

Марк Видука пред Sportal.bg: Трябва да обичаш играта – всичко останало идва след това

  • 31 март 2026 | 09:00
Срещата с Марк Видука е като връщане назад във времето – към епоха, в която нападателите не просто вкарваха голове, а доминираха защитите с характер и класа. Бившият голмайстор на Лийдс, Селтик и националния отбор на Австралия говори откровено за началото, върховете и трудните моменти извън терена. От улиците на Мелбърн до вечерите в Шампионската лига – легендата разказва за пътя, головете и уроците от футбола.

"Всичко започна, когато бях на 3–4 години", връща се назад Видука. Първият му досег с играта идва благодарение на баща му и мачовете на Мелбърн Найтс (тогава известен като Мелбърн Хърватия). Именно там се ражда мечтата му да стане професионален футболист.

Преходът към европейския футбол започва с Динамо (Загреб), а след това и Селтик. "Нивото беше много по-високо – интензитетът, качеството, всичко. Това беше огромна промяна и ключов момент в кариерата ми", споделя той. В Шотландия Видука дели съблекалня със Стилиян Петров, за когото пази топли спомени: "Беше страхотен човек. Помагах му в началото с езика – шотландският английски не е лесен. Беше тих и срамежлив, но на терена се справяше отлично".

Истинският пробив идва с трансфера в Лийдс Юнайтед, когато отборът участва в Шампионска лига. "Бяхме млад отбор с енергия и стигнахме до полуфинал. Това беше време, в което просто се наслаждавахме на футбола".

Няма как да се говори за Видука без да се спомене знаменитият му мач срещу Ливърпул, в който отбелязва четири гола.

"Имах четири положения и вкарах четири гола – това не се случва често. Понякога правиш всичко правилно и не вкарваш, а друг път всичко влиза".

Сред 92-те му попадения в Премиър лийг, един остава най-специален – срещу Арсенал през 2003 г.

"Беше последна минута на "Хайбъри". Те се бореха за титлата, а ние – за оцеляване. Този гол ще остане с мен завинаги".

Отказването от играта не е лесно: "Трябва време. Свикнал си с постоянен стрес и структура. Когато това изчезне, е трудно да се адаптираш."

Накрая Видука отправи важно послание към младите футболисти:

"Трябва да обичаш играта. Днес много деца харесват начина на живот, но не и процеса. Футболът е дълъг път с много препятствия – и физически, и психически. Най-трудната стъпка е преходът към мъжкия футбол. Там много се провалят".

Още от Футбол свят

Ман Юнайтед определи основната си трансферна цел за лятото

Ман Юнайтед определи основната си трансферна цел за лятото

  • 31 март 2026 | 06:25
  • 4603
  • 0
Арсенал започна преговори за нападател на Брюж

Арсенал започна преговори за нападател на Брюж

  • 31 март 2026 | 05:56
  • 3607
  • 0
Добри новини за контузените в Барселона

Добри новини за контузените в Барселона

  • 31 март 2026 | 05:24
  • 2201
  • 0
Бекъм: Карик донесе стабилност, каквато липсваше в последните 10 години

Бекъм: Карик донесе стабилност, каквато липсваше в последните 10 години

  • 31 март 2026 | 05:05
  • 1959
  • 2
Иско е близо до завръщане в игра

Иско е близо до завръщане в игра

  • 31 март 2026 | 04:28
  • 1655
  • 0
Барселона има все по-ясен план за лятната селекция

Барселона има все по-ясен план за лятната селекция

  • 31 март 2026 | 04:04
  • 5239
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стилиян Петров разкрива мащабен футболен проект за Бургас - очаквайте на живо!

Стилиян Петров разкрива мащабен футболен проект за Бургас - очаквайте на живо!

  • 31 март 2026 | 09:32
  • 1783
  • 2
Днес се определят последните участници на Световното

Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 5077
  • 7
България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

  • 31 март 2026 | 10:05
  • 118
  • 0
Над една дузина играчи с опит в НБА си дават среща в София в четвъртък

Над една дузина играчи с опит в НБА си дават среща в София в четвъртък

  • 31 март 2026 | 07:15
  • 3021
  • 0
Сериозен тест за България U19

Сериозен тест за България U19

  • 31 март 2026 | 07:45
  • 3075
  • 4
Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

  • 30 март 2026 | 23:51
  • 17868
  • 56