Кардиф загуби делото срещу Нант за 100 млн. паунда

Искът на Кардиф Сити за компенсация в размер на над 100 милиона паунда след смъртта на футболиста Емилиано Сала беше отхвърлен от френски съдия. 28-годишният аржентинец и пилотът Дейвид Иботсън загинаха, когато самолетът Piper Malibu, с който пътуваха, се разби в Ламанша в нощта на 21 януари 2019 г.

Commercial court in France dismisses Cardiff's claims for more than £100m compensation over the 2019 death of Emiliano Sala in plane crash pic.twitter.com/GHJhQCwY7h — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 30, 2026

Тогава нападателят пътуваше, за да се присъедини към Кардиф, който тогава беше част от Премиър лийг, след трансфер от Нант на стойност 15 милиона паунда.

В поредния епизод от дългогодишния спор френски съд, натоварен със задачата да се произнесе дали уелският клуб има право на обезщетение от Нант за загубата на Сала, отхвърли иска.

Кардиф претендираше за над 120 милиона евро (104 милиона паунда) за пропуснати ползи и други щети, основавайки се на убеждението, че Сала е можел да помогне на клуба да запази мястото си в елита на Англия.

В понеделник обаче съдът в Нант отхвърли претенциите на уелския клуб и му нареди да заплати около 400 000 паунда за съдебни разноски и неимуществени вреди, понесени от ФК Нант.

Осъдиха на затвор организатора на полета на Емилиано Сала