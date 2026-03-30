Кардиф загуби делото срещу Нант за 100 млн. паунда

  • 30 март 2026 | 16:09
Искът на Кардиф Сити за компенсация в размер на над 100 милиона паунда след смъртта на футболиста Емилиано Сала беше отхвърлен от френски съдия. 28-годишният аржентинец и пилотът Дейвид Иботсън загинаха, когато самолетът Piper Malibu, с който пътуваха, се разби в Ламанша в нощта на 21 януари 2019 г.

Тогава нападателят пътуваше, за да се присъедини към Кардиф, който тогава беше част от Премиър лийг, след трансфер от Нант на стойност 15 милиона паунда.

В поредния епизод от дългогодишния спор френски съд, натоварен със задачата да се произнесе дали уелският клуб има право на обезщетение от Нант за загубата на Сала, отхвърли иска.

Кардиф претендираше за над 120 милиона евро (104 милиона паунда) за пропуснати ползи и други щети, основавайки се на убеждението, че Сала е можел да помогне на клуба да запази мястото си в елита на Англия.

В понеделник обаче съдът в Нант отхвърли претенциите на уелския клуб и му нареди да заплати около 400 000 паунда за съдебни разноски и неимуществени вреди, понесени от ФК Нант.

Осъдиха на затвор организатора на полета на Емилиано Сала
