Лидия Енчева се класира за основната схема на турнир за жени в Нант

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  • 30 март 2026 | 15:29
  • 222
  • 1
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за основната схема на турнира на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Енчева разгроми във втория кръг на квалификациите с 6:2, 6:0 №417 в световната ранглиста София Шапатава (Грузия). Срещата продължи точно един час. Българката победи в първия кръг на пресявките представителката на домакините Дюн Весо с 6:7(3), 6:4, 7:6(4).

Друга националка на България, Елизара Янева, ще играе по-късно днес срещата си от първия кръг на основната схема срещу Ева Гереро Алварес (Испания).

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

