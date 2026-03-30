Димитър Кузманов започна с победа в квалификациите на ATP 250 в Букурещ

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на ATP 250 турнира на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 612 620 евро.

Българинът победи със 7:6(0), 6:1 №161 в световната ранглиста Стефано Травалия (Италия). Срещата продължи час и 28 минути.

Кузманов започна много силно и поведе с 4:1 в първия сет, допусна изравняване при 4:4, а след това се стигна до тайбрек. В него 32-годишният българин не загуби нито една точка и поведе в резултата. Кузманов, който е №312 в обновената днес световна ранглиста, доминира изцяло във втората част и я спечели с 6:1.

За успеха си Кузманов заработи седем точки за ранглистата, а за влизане в основната схема ще играе срещу №220 в света Стефанос Сакеларидис (Гърция). Срещата е последна в днешната програма на корт №2.