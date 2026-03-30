  3. Николай Жечев: Заслужена победа, феновете ни се увеличават

Николай Жечев: Заслужена победа, феновете ни се увеличават

Николай Жечев: Заслужена победа, феновете ни се увеличават

В Ямбол, едноименния тим спечели с 1:0 срещу Марица (Милево). Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

ФК Ямбол надви Марица (Милево)
ФК Ямбол надви Марица (Милево)

„Благодаря на футболистите за себераздаването и характера в този мач. Наистина играхме много добре. С всеки изминал двубой се опитваме да повишаваме нивото и на този етап се получава. Поздравления и към отбора на Марица (Милево) – един изключително добре подготвен отбор, много здрав физически и тим, който играе бърз и приятен футбол. Получи се коректен, но много динамичен мач със здрави влизания, но в рамките на нормалното. Мисля, че заслужено победихме, уцелихме и две греди, а създадохме и още няколко положения. Добрата новина е, че допускаме все по-малко грешки в дефанзивен план и оттам успяваме да не получаваме голове за пореден път. Благодаря на публиката, която от мач на мач се увеличава. Има и много деца, което е най-радващото“.

