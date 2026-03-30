Вратарят на Монтана герой за участник на Световното

Вратарят на Монтана Марсио Роса изигра много силен мач за националния си отбор и донесе успеха срещу Финландия с 5:3 след дузпи (1:1 в редовното време). Класиралият се за Мондиал 2026 Кабо Верде надделя след изпълнения на ударите от бялата точка срещу европейския си съперник в среща от приятелския турнир FIFA Series.

В редовното време двата тима си вкараха по един гол. Двубоят се игра в Окланд (Нова Зеландия). В рамките на 90-те минути 29-годишният Роса се отличи с пет спасявания, две от които бяха след удари вътре в наказателното поле.

При дузпите стражът на Монтана и Кабо Верде изигра най-ключовата си роля. Тимът му изостана в резултата, но с две поредни намеси той донесе успеха на островната стана и заслужено получи най-висока оценка за представянето си от целия тим на страната си.