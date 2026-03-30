Над 50 клуба в битка за Купа България при юношите

Над 50 клуба от цялата страна ще вземат участие в първия кръг на Държавното лично-отборно първенство за юноши в Козлодуй. Шампионатът ще излъчи и новия носител на Купата на България в тази възраст. За поредна година интересът към турнира е много сериозен, а записаните за участие юноши са близо 180.

Първенството стартира днес. Началото на деня е предвидено за 14:00 часа, а финалите са насрочени за петък, 3 април. Най-сериозна конкуренция се очертава в категория до 66 килограма, където са записани за участие 23 боксьори.