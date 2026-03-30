Ая Касабова е ветроходец на 2025 година

Ая Касабова от ЦСЯК София беше избрана за ветроходец на 2025 година. Церемонията по награждаването се състоя във Варна.

15-годишната Касабова заслужи признанието за втори пореден сезон след спечелените две световни титли за девойки до 19 години в клас кайтсърф. Тя триумфира на първия в историята шампионат на планетата в дисциплината "биг еър" в Германия през август, а през септември взе злато в кайтсърфа на Мондиала в Испания, където се окичи и със сребро в дисциплината "фристайл". Тя спечели приза най-добър ветроходец в конкуренция с останалите номинирани Александра Лукоянова (клас Илка 6), Виктор Станоев, (клас Илка 6), Щерион Даилов (клас Оптимист) и Борислав Николов (клас Илка 4).

Наградата за отбор на годината заслужи Яхта АЛЕКСА А със шкипер Чавдар Александров - европейски първенец в клас ARC 2 и европейски вицешампион в клас ARC.

Номинирани бяха още националният отбор в клас Илка и Яхта Абаут тайм със шкипер Николай Медаров.

2025 година е най-успешната за българското ветроходство от създаването му. Българските състезатели постигнаха впечатляващи резултати - две световни титли, второ и четвърто място на световно първенство, европейски шампион, второ място на европейско първенство, както и множество отличия от Европейска купа и Балканското първенство, обявиха от Българската федерация по ветроходство.