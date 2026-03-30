Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
Ая Касабова е ветроходец на 2025 година

  • 30 март 2026 | 10:28
  • 126
  • 0
Ая Касабова от ЦСЯК София беше избрана за ветроходец на 2025 година. Церемонията по награждаването се състоя във Варна.

15-годишната Касабова заслужи признанието за втори пореден сезон след спечелените две световни титли за девойки до 19 години в клас кайтсърф. Тя триумфира на първия в историята шампионат на планетата в дисциплината "биг еър" в Германия през август, а през септември взе злато в кайтсърфа на Мондиала в Испания, където се окичи и със сребро в дисциплината "фристайл".  Тя спечели приза най-добър ветроходец в конкуренция с останалите номинирани Александра Лукоянова (клас Илка 6), Виктор Станоев, (клас Илка 6), Щерион Даилов (клас Оптимист) и Борислав Николов (клас Илка 4).

Наградата за отбор на годината заслужи Яхта АЛЕКСА А със шкипер Чавдар Александров - европейски първенец в клас ARC 2 и европейски вицешампион в клас ARC.

Номинирани бяха още националният отбор в клас Илка и Яхта Абаут тайм със шкипер Николай Медаров.

2025 година е най-успешната за българското ветроходство от създаването му. Българските състезатели постигнаха впечатляващи резултати - две световни титли, второ и четвърто място на световно първенство, европейски шампион, второ място на европейско първенство, както и множество отличия от Европейска купа и Балканското първенство, обявиха от Българската федерация по ветроходство.

Следвай ни:

Българските плувци спечелиха нови 4 медала от турнирите "Мултинейшън"

  • 30 март 2026 | 02:06
  • 1429
  • 0
Комодор Варна спечели за пръв път Купата на България по водна топка при мъжете, Локомотив "Никола Нанов" триумфира при жените

  • 29 март 2026 | 18:21
  • 1111
  • 0
Българските плувци с шест медала в първия ден на международните турнири "Мултинейшън" в Грац и Прага

  • 29 март 2026 | 00:31
  • 1126
  • 3
Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване и демонстрационни спускания по река Струма

  • 27 март 2026 | 13:24
  • 629
  • 0
България с 20 плувци на турнирите "Мултинейшън" в Прага и Грац

  • 27 март 2026 | 11:41
  • 1051
  • 4
За първи път Пловдив ще бъде домакин на две големи състезания по гребане в рамките на година

  • 26 март 2026 | 14:45
  • 2204
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

  • 30 март 2026 | 04:10
  • 20568
  • 64
Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

  • 30 март 2026 | 09:18
  • 11580
  • 13
"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

  • 30 март 2026 | 04:22
  • 17409
  • 19
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 16446
  • 1
Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

  • 30 март 2026 | 03:21
  • 10515
  • 9
Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

  • 30 март 2026 | 07:30
  • 2549
  • 0