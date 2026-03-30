Далас загуби, но стана вторият отбор в НХЛ със 100 точки през сезона

Далас стана вторият отбор в лигата, който достига границата от 100 точки след лидера Колорадо, който има 106, въпреки загубата с 1:2 след продължение в залата на Филаделфия.
Тревър Зеграс реализира победния гол за домакините в 93-ата секунда на допълнителното време.
Шведският вратар Самуел Ерсон отрази 17 шайби и записа асистенция при ключовия гол на Зеграс, а Филаделфия постигна осма победа в последните си десет мача и е само на 2 точки от място в плейофите на Изток.
Дъги Хамилтън и Джак Хюз се разписаха в разстояние на 19 секунди в третия период, а Ню Джърси спечели с 5:3 срещу гостуващия Чикаго. Хюз оформи успеха на празна врата с втория си гол в срещата 31 секунди преди края. Той добави и две асистенции.