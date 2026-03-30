Шестьоркин направи 26 спасявания, силна трета част на Рейнджърс им донесе успех срещу шампионите

Ню Йорк Рейнджърс надделя над защитаващия титлата си Флорида с 3:1, но остана последен в Източната конференция с 69 точки и няма шансове да се класира за елиминациите за Купа "Стенли".
Адам Фокс допринесе с гол и асистенция, а Игор Шестьоркин блокира 26 изстрела.
Флорида допусна седмо поражение в осем мача и със 73 точки няма реални шансове за класиране в плейофите и ще сдаде титлата.
Ник Сузуки се разписа два пъти, а Монреал се наложи с 3:1 над Каролина, записвайки пети пореден успех. Коул Кофийлд добави гол и асистенция, а Якуб Добеш отрази 34 удара.