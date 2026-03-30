Тампа Бей оглави класирането на Изток в НХЛ след успех над Нешвил

Тампа Бей победи гостуващия Нешвил с 3:2 и с 98 точки излезе начело в класирането на Източната конференция на Националната хокейна лига. Джейк Генцел изпъкна с гол и две асистенции при попаденията на Брендън Хейгъл и Кори Пери, а вратарят Йонас Йохансон направи 29 спасявания при шестата победа в последните осем мача на тима.

Филип Форсберг завърши с гол и асистенция за Нешвил, който е в серия от три поредни загуби, но със 77 точки остава на позиция за втората "уайлд кард" за плейофите в Западната конференция.