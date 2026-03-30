Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лиа Каратанчева се класира за основната схема на турнира в Богота

Лиа Каратанчева се класира за основната схема на турнира в Богота

  • 30 март 2026 | 01:00
  • 147
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за основната схема на турнира в Богота

Лиа Каратанчева се класира за основната схема на турнира на клей от сериите WТА 250 в Богота (Колумбия) с награден фонд 283 347 долара. Поставената под номер 12 в схемата на квалификациите българка победи във втория кръг с 6:1, 6:2 №355 в световната ранглиста при жените Мириана Тона (Италия). Срещата продължи 73 минути.

Каратанчева поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет. Българката продължи да доминира срещу 31-годишната Тона и след два пробива във втората част я спечели с 6:2.

Каратанчева с победа в квалификациите на турнир на WTA
Каратанчева с победа в квалификациите на турнир на WTA

В първия кръг на пресявките Каратанчева победи представителката на Канада Карол Жао с 6:1, 6:4.

За класирането си за основната схема Каратанчева заработи 18 точки за световната ранглиста, в която заема 291-ва позиция.

Следвай ни:

