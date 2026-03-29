Люк Тардиф няма да се кандидатира за нов мандат начело на Международната федерация по хокей на лед

Президентът на Международната федерация по хокей на лед Люк Тардиф съобщи, че няма да се кандидатира за нов мандат начело на организацията. 73-годишният французин оглавява органа от 2021 година, когато замени швейцареца Рене Фасел. Неговият мандат изтича през октомври, а засега няма ясно изявен фаворит за негов наследник.

"Международната федерация по хокей на лед има здрава и стабилна позиция. Мисля, че сега е времето да дам път на по-млад лидер. Искам да има лесна и ефективна смяна на властта, което да е от полза за хокея по целия свят", заяви Тардиф.

IIHF President Luc Tardif announced in a statement that he won’t seek re-election and will step aside when his current term ends in October.



Най-големият успех на французина бе споразумението с Националната хокейна лига, с което играчите от най-силния хокеен шампионат в света отново получиха право да играят на Олимпийските игри. Това се случи само преди месец на форума в Милано и Кортина д'Ампецо, като това стана след 12-годишна пауза.

"Последните пет години бяха едни от най-предизвикателните, но и най-значими в моята кариера. Невероятно горд съм, че успях да бъда пазител на нашия спорт, нашите турнири, организация и ценности и ги предпазих в тези несигурни времена", каза още Тардиф в изявлението си.