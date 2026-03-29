  Sportal.bg
  2. Етър
  Иван Иванов: Реакцията на футболистите беше изключително важна в този двубой

Иван Иванов: Реакцията на футболистите беше изключително важна в този двубой

  29 март 2026 | 20:47
Иван Иванов: Реакцията на футболистите беше изключително важна в този двубой

Старши треньорът на Етър Иван Иванов говори пред клубния сайт след победата на своя тим над дубъла на ЦСКА. “Виолетовите” се наложиха с 3:1 като домакини.

Етър тресна ЦСКА II на "Ивайло"
Етър тресна ЦСКА II на "Ивайло"

„Това, което се случи миналата седмица в Плевен, беше нечуван и невиждан срам… Футболистите знаят какво направиха, аз също знам какви грешки съм направил и съм ги признал пред тях. Те също трябва да го признаят пред себе си. Извиняваме се на всички, свързани с Етър, за това покъртително лошо представяне. Не ги оправдавам, но пак ще кажа, че когато играем на такива терени, играта ни се нарушава. Надявам се в България да се оправят всички терени, за да дават предпоставка за развитие на футболистите.

Ето, днес стана динамичен футбол, поздравления и за ЦСКА за мача, който стана. Няма да говоря повече на тази тема, защото хората хейтят и казват “този какво се прави на голяма работа”… Но запомнете: не оправим ли базите и стадионите, няма шанс да създадем футболисти. Имаме таланти, но нямат динамика на бавните терени, а футболът в момента е бързина плюс скоростна техника.

Днес имахме хубав съперник, беше ясно, че ще стане хубав мач. И двата отбора са с по 21-годишни футболисти. Такава трябва да бъде Втора лига – с млади играчи, които имат талант и потенциал. Както виждате, ние си играем нашата игра и когато теренът е хубав, до голяма степен тя се получава.

Реакцията на футболистите беше изключително важна в този двубой. Не се притеснявах изобщо, още след мача в Плевен знаех, че ще подходят със стопроцентово отношение. Така че трябва да ги поздравим, но трябва да имат обица на ухото, че дори и на ужасни терени, не можем да си позволяваме да изглеждаме така“, заяви Иванов.

Още от БГ Футбол

Етър тресна ЦСКА II на "Ивайло"

Етър тресна ЦСКА II на "Ивайло"

  • 29 март 2026 | 18:24
  • 2671
  • 3
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 12679
  • 37
8 гола във Втора лига днес

8 гола във Втора лига днес

  • 29 март 2026 | 20:20
  • 44506
  • 22
Балъков: Не съм вече нов автомобил - но съм олдтаймер, който все още върви отлично

Балъков: Не съм вече нов автомобил - но съм олдтаймер, който все още върви отлично

  • 29 март 2026 | 17:54
  • 1857
  • 1
Съдия от Малайзия ще свири финала между България и Индонезия

Съдия от Малайзия ще свири финала между България и Индонезия

  • 29 март 2026 | 17:41
  • 1162
  • 1
СФК Светкавица 2014 с първа пролетна победа

СФК Светкавица 2014 с първа пролетна победа

  • 29 март 2026 | 17:31
  • 1018
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 24837
  • 42
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 34056
  • 280
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 12679
  • 37
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 5195
  • 11
Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

  • 29 март 2026 | 16:01
  • 9246
  • 24
Страхотно! Иван Иванов с най-голямата титла в кариерата си

Страхотно! Иван Иванов с най-голямата титла в кариерата си

  • 29 март 2026 | 13:58
  • 33737
  • 20