Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  София бе домакин на още един турнир от веригата FUJI Open

София бе домакин на още един турнир от веригата FUJI Open

  • 29 март 2026 | 19:55
  • 319
  • 0
София бе домакин на още един турнир от веригата FUJI Open

Близо 250 състезатели по бразилско жиу-жицу (БЖЖ) се събраха в София за международния турнир "FUJI Open 2026", който се проведе в спортната база на частно училище "Свети Георги" на 28.03 (събота).

Надпреварата привлече широк интерес от клубове в страната и региона, като участие взеха 250 състезатели от 10 държави от различни възрастови групи и нива на подготовка. Сред регистрираните участници, състезаващи се за 43 отбора, имаше спортисти от България, Украйна, Русия, Сърбия, Тайланд, Германия, САЩ, Белгия, Испания, Турция и Сърбия по данни на организаторите.

Състезанието се проведе по утвърдения формат на FUJI BJJ, включващ различни варианти за определяне на победителите - "най-добър резултат от три мача", "всеки срещу всеки" и елиминации.

Целта беше всеки участник да получи минимум една среща, което според организаторите допринася за по-стойностно състезателно изживяване. Турнирът предложи дивизии в категориите ги и ноу ги, като на татамитата стъпиха състезатели от 4-годишна възраст до ветерани. Много от клубовете отчетоха силно представяне на младите таланти, които традиционно привличат вниманието на публиката.

Най-добре при младежите се представиха Twisted Jiu-Jitsu, Bruno Bastos BJJ Varna и GFTeam Bulgaria, които заеха първите три места в отборното класиране. При възрастните за най-добри академии бяха обявени Twisted Jiu-Jitsu, Open Mat BJJ и Bruno Bastos BJJ Varna.

Следвай ни:

