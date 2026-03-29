Куин Снайдър с победа №500 в редовния сезон на НБА

Наставникът на Атланта Хоукс Куин Снайдър записа своята победа номер 500 в редовния сезон на НБА. Това се случи след успеха на неговия тим срещу Сакраменто Кингс.
59-годишният специалист стана 41-ият треньор в историята на лигата, който достига тази граница, както и едва шестият сред действащите наставници.
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!
Снайдър има 12-годишна кариера в НБА, като е водил отборите на Юта Джаз (8 сезона) и Атланта (4 сезона) в общо 896 мача.
Под негово ръководство "Ястребите" веднъж стигнаха до плейофите, където отстъпиха на Бостън с 2-4 в първия кръг през сезон 2022/23.
Снимка: Атланта Хоукс