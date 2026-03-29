Шевченко отговори на коментарите на Хабиб относно жените в ММА

Шампионката на UFC в категория муха Валентина Шевченко защити женския ММА, след като бившият шампион в лека категория Хабиб Нурмагомедов отново изрази пренебрежителното си отношение към жените бойци.

В четвъртък в социалните мрежи се разпространиха коментари от интервю на Нурмагомедов, в които той споделя мислите си за женския ММА. Това не е първият път, в който бившият шампион на UFC е питан по темата, и той запази същата си позиция, твърдейки, че жените не са подходящи за бойни спортове. Нурмагомедов стигна дотам, че заяви убеждението си, че те са създадени „слаби“, докато мъжете са направени „силни“.

Тези женомразки коментари привлякоха вниманието на Валентина Шевченко, която отправи остър отговор към Нурмагомедов в социалните мрежи:

„Жените са слаби?!“, написа Шевченко. „Кажете това на сестра ми – капитан на авиолиния. Или го кажете на „Нощните вещици“ – изцяло женския бомбардировъчен полк от Втората световна война, който пускаше бомби под прикритието на тъмнината с изключени двигатели, а след това се приземяваше в пълен мрак без светлини за кацане. Заради това те си спечелиха репутацията на неуловими и смъртоносни. Хайде, кажете им кой е по-силен. Всичко зависи изцяло от възпитанието. Също толкова лесно можете да отгледате мъж като безпомощен мамино синче, който не е способен да направи нищо. Бойните изкуства представляват воинска традиция, в която няма разлика между мъж и жена. Има само самото изкуство. Точно затова хората тренират: за да станат по-грациозни, по-силни и по-мъдри – и за да гарантират, че никой никога няма да има възможност да ги удари в лицето.“

Шевченко и Нурмагомедов са двама от най-успешните бойци в историята на UFC. В момента Шевченко е в своя втори период като шампионка в категория муха и има общо девет успешни защити на титлата (включително седем поредни при първото си царуване). Нурмагомедов, който се оттегли от състезания през 2020 г., завърши кариерата си с безупречна статистика от 29-0, включително победи в четири шампионски двубоя в лека категория на UFC.