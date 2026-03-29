Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
Комодор Варна спечели за пръв път Купата на България по водна топка при мъжете, Локомотив "Никола Нанов" триумфира при жените

  • 29 март 2026 | 18:21
Отборите на Комодор Варна и Локомотив "Никола Нанов" спечелиха турнира за Купата на България по водна топка, съответно при мъжете и при жените. 64-тото издание на надпреварата се състоя този уикенд в плувния комплекс "Диана" в София. Във финала при мъжете в изцяло варненски сблъсък Комодор се наложи с 10:9 над шампиона на България Черно море-Тича.

За Комодор това е първо отличие, а по пътя си към трофея тимът надделя с 16:12 над Черноморец Бургас на четвъртфиналите и със 17:13 над ЦСКА в полуфиналите. Черно море пък се справи с 25:8 с Локомотив "Никола Нанов" на четвъртфиналите и с 13:11 над Спартак Варна на полуфиналите.

В мача за отличието при жените Локомотив "Никола Нанов" победи тима на Арда Кърджали.

Следвай ни:

Виж всички

