Станислав Кунов се качва на ринга на MAX FIGHT за трети път

Станислав Кунов ще излезе за трети пъти на ринга на MAX FIGHT Championship и общо четвърти професионален мач в обещаващата си кариера. Само на 24 години, столичанинът вече се утвърждава като едно от най-интересните имена в организацията и заслужено получава пореден шанс за изява. Кунов е поставен в една от водещите срещи от предстоящото издание на MAX FIGHT 64, което ще се проведе на 4 април в спортен комплекс „Г.С.Раковски“ (двора на Военна академия). Боксьорът от „Академия Антов Петров“ ще премери сили в нова 4-рундова битка в категория до 88 килограма срещу Горан Сучевич.

С ръст от 185-сантиметра, прав гард и база, изградена върху кикбокс, муйа тай и санда, той комбинира агресия и физическа мощ с увереност, идваща от опит в различни бойни дисциплини. Кунов впечатли публиката още в професионалния си дебют, когато нокаутира в първия рунд Антон Димитров.

Последва второ зрелище на MAX FIGHT 63, в което Станислав се изправи срещу Кристиян Димитров. 4-рундовата битка остави без дъх препълнената зала и заслужи многократно бурните овации. Дуелът бе определен за „Битка на вечерта“, а след няколко преразглеждания на решението, в крайна сметка за победител бе обявен Кристиян Димитров.

„Със сигурност мога много повече и предстои да се покаже“, споделя Кунов, връщайки се към този мач. Само месец по-късно той записа победа над Данаил Петров в Пазарджик.

35-годишният сърбин има 22 срещи зад гърба си (5-16-1), като четири от победите му са постигнати с нокаут. .