  Станислав Кунов се качва на ринга на MAX FIGHT за трети път

Станислав Кунов се качва на ринга на MAX FIGHT за трети път

Станислав Кунов ще излезе за трети пъти на ринга на MAX FIGHT Championship и общо четвърти професионален мач в обещаващата си кариера. Само на 24 години, столичанинът вече се утвърждава като едно от най-интересните имена в организацията и заслужено получава пореден шанс за изява. Кунов е поставен в една от водещите срещи от предстоящото издание на MAX FIGHT 64, което ще се проведе на 4 април в спортен комплекс „Г.С.Раковски“ (двора на Военна академия). Боксьорът от „Академия Антов Петров“ ще премери сили в нова 4-рундова битка в категория до 88 килограма срещу Горан Сучевич.

С ръст от 185-сантиметра, прав гард и база, изградена върху кикбокс, муйа тай и санда, той комбинира агресия и физическа мощ с увереност, идваща от опит в различни бойни дисциплини. Кунов впечатли публиката още в професионалния си дебют, когато нокаутира в първия рунд Антон Димитров.

Последва второ зрелище на MAX FIGHT 63, в което Станислав се изправи срещу Кристиян Димитров. 4-рундовата битка остави без дъх препълнената зала и заслужи многократно бурните овации. Дуелът бе определен за „Битка на вечерта“, а след няколко преразглеждания на решението, в крайна сметка за победител бе обявен Кристиян Димитров.

„Със сигурност мога много повече и предстои да се покаже“, споделя Кунов, връщайки се към този мач. Само месец по-късно той записа победа над Данаил Петров в Пазарджик.

35-годишният сърбин има 22 срещи зад гърба си (5-16-1), като четири от победите му са постигнати с нокаут. .

