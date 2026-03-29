Иван Кочев: Поздравявам футболистите си – играят през три дни

В Ямбол, едноименния тим спечели с 1:0 срещу Марица (Милево). Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Искам да поздравя моите футболисти и да им благодаря за характера, който проявиха срещу един доста сериозен съперник. Имахме възможност и ние да открием резултата, както и след това да изравним и да избегнем поражението, но днес не се случи – има и такива мачове. Имах кадрови проблеми и на практика бях само с три резерви и един резервен вратар. Надявам се в следващия мач в сряда да се върнем на пътя на успеха. Почти всяка седмица играем сряда-събота. В Ямбол, според мен на терена не се видя кой от двата отбора би трябвало да е по-уморен. Ние сме добре подготвени и продължаваме да преследваме целите си. Сега отново ще имаме мач в сряда срещу Гигант, след това в събота“.