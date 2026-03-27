Иван Кочев: Добри са

Утре Марица (Милево) ще играе в Ямбол с едноименния тим. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата над Созопол за купата на Аматьорската лига Вече е история. Предстои ни не по-малко труден мач. Ямбол се представя добре през настоящия сезон. Резултатите му го потвърждават. Имат добри, отбор, треньор, футболисти и терен. Надявам се за се възстановим след двубоя за купата, който изиграхме преди два дни. Очаквам да се получи хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).