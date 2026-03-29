Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Адесаня след четвърта поредна загуба: Няма да се откажа

Адесаня след четвърта поредна загуба: Няма да се откажа

  • 29 март 2026 | 16:33
  • 421
  • 0

Израел Адесаня няма намерение да се оттегля, въпреки че претърпя четвърта поредна загуба в UFC. Бившият шампион в средна категория на UFC претърпя поражение от Джо Пайфър в главния двуел на UFC Сиатъл, но това не означава, че обмисля край на кариерата си - а точно обратното. Непокорният Адесаня поздрави Пайфър за добре свършената работа след динамичен двубой, изпълнен с обрати, преди да дойде финалът. Макар резултатът със сигурност да не беше този, който е искал, Адесаня не се поколеба, когато го попитаха какво следва за него.

„Продължаваш отново, и отново, и отново, и отново“, извика Адесаня. „Няма да си тръгвам. Никога няма да ме спрете. Може да бъда победен, но винаги ще остана непобедим.“

Преди спирането на мача Адесаня изглеждаше в познатата си форма, като нанесе няколко тежки удара на Пайфър и същевременно наказваше водещия му крак със серия от неприятни кикове в прасеца. Изглеждаше, че Адесаня е поставил Пайфър в затруднение след доминацията си в стойка и увереността му нарастваше. Всичко това обаче се промени, след като Пайфър пренесе битката на земя и почти го отказа със задупаваща техника, но в крайна сметка го сломи с удари.

„Очаквах най-добрия Джо Пайфър“, каза Адесаня за своя опонент. „Знаех, че това е най-голямата му битка и че ще даде най-доброто от себе си, и той го направи. Нямаше нищо изненадващо. Очаквах най-доброто и той го показа. Както му казах на кантара, на мен ми дадоха шанс, сега е мой ред да му дам шанс и той го заслужи, и се справи страхотно. Така че, поздравления за Джо Пайфър“, добави той.

Тази загуба прави статистиката на Адесаня 0-4 в последните му четири двубоя, като три от тях завършват с нокаут или събмишън. Въпреки резултатите, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт похвали представянето на Адесаня и не изглеждаше да обмисля труден разговор с бившия шампион за бъдещето му.

„Той изглеждаше добре“, каза Уайт за Адесаня. „Изглеждаше бърз. Използваше ъгли. Мисля, че изглеждаше страхотно. За Пайфър, който идва като номер 14 и побеждава Израел Адесаня, това е доста впечатляващо“, добави Уайт.

Следвай ни:

