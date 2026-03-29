  Кенийци спечелиха Маратон Стара Загора, Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева са държавни шампиони на полумаратон

Кенийци спечелиха Маратон Стара Загора, Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева са държавни шампиони на полумаратон

  • 29 март 2026 | 15:03
Кенийци спечелиха Маратон Стара Загора 2026. При мъжете победител бе Кенеди Роно, а при дамите златото грабна Гладис Кипротич. В 11-ото издание на маратона участие взеха рекордните за състезанието общо близо 1500 бегачи, в четири дистанции -  класическа (42,195 км), полумаратон (21,1 км), дистанция от 10,55 км и новата от 5 км. Организиран бе и градски крос на 1,2 километра за деца.

При мъжете Кенеди Роно спечели победата с време 2 часа, 18 минути и 9 секунди, като изпревари с точно четири минути мароканеца Мусаб Хадут, а бронзът бе за друг кениец - Бернард Кюр (2:24:50 часа). Четвърти се нареди българският представител Шабан Мустафа.

При дамите призовата тройка заеха представителки на Кения, като Гладис Кипротич финишира за 2 часа и 43 минути и успя да победи с 39 секунди разлика Тут Мбата и миналогодишната победителка Роуз Джепчумба (2:45:25 часа), която остана трета. На четвъртото място завърши българката Антония Георгиева.

Най-бързи в полумаратона на 21,1 км бяха Исмаил Сенанджи от Евър – Варна с време от 1 час, 7 минути 11 секунди при мъжете и Маринела Нинева от Локомотив (Дряново) с 1 час, 18 минуто и 14 секунди при дамите. Тъй като това състезание бе валидно и за Държавно първенство по полумаратон двамата успяха да защитят титлите си след миналогодишния триумф. Филипо Тревизани и Стефан Йорданов допълниха призовата тройка при мъжете, а Таня Димитрова и Анастасия Пейчева бяха подгласнички при жените.

На 10 км победители станаха Иво Андреев с 34:33 минути и Девора Аврамова с 36:50 минути. На 5 км спечелиха Даниел Йовчев с 15:43 минути и Жаклин Желева, която финишира за 18:06 минути.

Най-малкият участник на Маратон Стара Загора бе Дея Желязкова, която е на 5 години и получи специална награда от организаторите. Предвидени бяха парични награди за най-бързите шест в класическия маратон и за медалистите на 21,1 километра и на 10,5 километра. Наред с това бяха премирани и челните тройки при ветераните над 45 години и над 55 години във всички дистанции. Различни награди и изненади за участници и зрители имаше и от спонсорите на маратона.

И тази година надпреварата в Стара Загора даде началото на веригата от маратони в България, която включва още състезанията във Варна, София и Бургас под мотото "Бягането като начин на живот".

Организатори на Маратон Стара Загора са Община Стара Загора, Министерство на младежта и спорта, Български олимпийски комитет, Българска федерация лека атлетика (БФЛА), Асоциация “Спорт в свободното време“, Спортен клуб лека атлетика Берое и Спортен клуб Ракета.

