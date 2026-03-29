Владимир Илиев грабна всичките държавни титли по биатлон

  • 29 март 2026 | 14:39
  • 449
  • 1
Владимир Илиев грабна всичките държавни титли по биатлон

Владимир Илиев спечели и трите старта от държавното първенство по биатлон, което завърши днес над Банско. Представителят на клуб Аякс от Троян грабна златото в преследването, след като в предишните дни триумфира в индивидуалната дисциплина и в спринта. При по-младите подобна доминация осъществи неговата съотборничка Райа Аджамова, която също си тръгва с три златни медала от националния шампионат.

Илиев направи днес 8 пропуска от 4-те си стрелби, но въпреки това удържа атаката на Благой Тодев (Банско 2019), който завърши със същия брой наказателни обиколки.

Изключително емоциоален бе финалът на спечелилия днес бронз Антон Синапов (7), който с тази надпревара сложи край на състезателната си кариера. 33-годишнят представител на Чепеларе бе посрещнат с шампанско и много аплодисменти от присъстващите.

При 19-годишните в изключително оспорван финал Николай Николов (3) от Сапарева баня изпревари само с 0,1 секунда своя съотборник Георги Джоргов (4) и така лиши световния шампион за юноши от възможността да спечели всички държавни титли тази година. Бронзът бе за Мартин Христов (5) от Аякс.

Четири пропуска при втората стрелба и общо седем в преследването попречиха на Лора Христова да запише требъл в шампионата. От това се възползва Валентина Димитрова, спечелила дисциплината със само две наказателни обиколки. Трета се нареди Ирина Георгиева (8) - и трите призьорки са от НСА.

Райа Аджамова обаче остана недостижима, като гребна и третото злато при 19-годишните. Състезателката на Аякс направи 5 пропуска на стрелбището, втора остана Никол Петкова (4) от Амбарица, а трета е Десислава М|инчева (8) от Сапарева баня.

Призьорите бяха наградени от президента на БФ биатлон Атанас Фурнаджиев, от кмета на Банско Стойчо Баненски и от клубните треньори на медалистите.

Веднага след края на състезанието Лора Христова събра погледите на хилядите в ски-зоната като полетя от връх Тодорка с парапланер с инструктор и в продължение на 20 минути се рееше над Пирин планина.

